***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843636
BIST
14:5998.629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 229,74
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
14:597,1241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
14:597,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
14:59392,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 392,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.416.018
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.557
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.946.971
|% 9,99
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|SEYKM
|12,94
|39.907.817
|% -9,07
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,56
|902.431.278
|% -1,54
|
|GARAN
|8,02
|527.896.887
|% 0,00
|
|HALKB
|5,44
|461.793.712
|% 4,82
|
|AFYON
|2,88
|426.164.513
|% 3,60
|
|VAKBN
|4,63
|391.881.077
|% 2,89
|
|KRDMD
|2,56
|902.431.278
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,13
|342.277.475
|% 0,00
|
|AFYON
|2,88
|426.164.513
|% 3,60
|
|HALKB
|5,44
|461.793.712
|% 4,82
|
|VAKBN
|4,63
|391.881.077
|% 2,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7730
|8,8170
|% 0,01
|
|Frank
|7,2874
|7,3313
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8866
|1,8961
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,65
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,50
|
|Tam
|2.590
|2.636
|0,50
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,20
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|0,30
|