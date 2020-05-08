***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843650
BIST
15:2498.334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -64,46
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.290
15:247,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
15:247,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
15:24393,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 393,28
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.425.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.947.118
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.573
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|48.335.900
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|IPEKE
|13,47
|201.928.650
|% -6,13
|
|KRDMD
|2,54
|911.630.450
|% -2,31
|
|GARAN
|8,01
|548.040.774
|% -0,12
|
|AFYON
|2,89
|486.529.093
|% 3,96
|
|HALKB
|5,40
|485.688.946
|% 4,05
|
|VAKBN
|4,60
|416.735.202
|% 2,22
|
|KRDMD
|2,54
|911.630.450
|% -2,31
|
|AFYON
|2,89
|486.529.093
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,12
|356.059.224
|% -0,47
|
|HALKB
|5,40
|485.688.946
|% 4,05
|
|VAKBN
|4,60
|416.735.202
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7950
|8,8392
|% 0,26
|
|Frank
|7,3035
|7,3475
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8903
|1,8998
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,67
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.573
|4,20
|
|Tam
|2.594
|2.640
|4,30
|
|Yarım
|1.266
|1.291
|2,10
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,74
|29,74
|0,28
|
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