***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843652
BIST
16:3498.227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -171,60
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:347,1334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:347,7422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:34393,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,46
|Açılış
|: 393,29
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.021.744
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.543.484
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.429.835
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,38
|226.442.606
|% -6,76
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,53
|965.816.861
|% -2,69
|
|GARAN
|7,96
|667.758.737
|% -0,75
|
|AFYON
|2,86
|551.573.708
|% 2,88
|
|HALKB
|5,35
|551.201.347
|% 3,08
|
|ISFIN
|3,54
|516.922.318
|% 5,99
|
|KRDMD
|2,53
|965.816.861
|% -2,69
|
|AFYON
|2,86
|551.573.708
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,11
|376.839.833
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,54
|516.922.318
|% 5,99
|
|ALBRK
|1,30
|141.732.786
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7902
|8,8343
|% 0,20
|
|Frank
|7,3083
|7,3523
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8935
|1,9030
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,60
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.565
|-3,90
|
|Tam
|2.582
|2.632
|-4,00
|
|Yarım
|1.260
|1.286
|-2,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,17
|30,17
|0,71
|