***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843653
BIST
16:3298.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -187,64
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:327,1323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:327,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0538
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:32393,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,35
|Açılış
|: 393,42
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.021.744
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.456.992
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,23
|230.755.643
|% -7,80
|
|KOZAA
|11,38
|174.085.523
|% -6,80
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,53
|969.122.130
|% -2,69
|
|GARAN
|7,95
|677.049.630
|% -0,87
|
|HALKB
|5,34
|557.389.421
|% 2,89
|
|AFYON
|2,86
|553.974.682
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,57
|533.098.059
|% 6,89
|
|KRDMD
|2,53
|969.122.130
|% -2,69
|
|AFYON
|2,86
|553.974.682
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,11
|378.112.142
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,57
|533.098.059
|% 6,89
|
|ALBRK
|1,29
|147.822.471
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7938
|8,8379
|% 0,24
|
|Frank
|7,3111
|7,3551
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8936
|1,9031
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,47
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.565
|-3,90
|
|Tam
|2.582
|2.632
|-4,00
|
|Yarım
|1.260
|1.286
|-2,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,70
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