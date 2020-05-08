***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843659
BIST
16:4098.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -217,34
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:407,1333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:407,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:40393,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 393,46
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.022.175
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.496.652
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,28
|234.349.869
|% -7,46
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,52
|970.220.395
|% -3,08
|
|GARAN
|7,94
|682.159.417
|% -1,00
|
|HALKB
|5,35
|560.038.234
|% 3,08
|
|AFYON
|2,87
|556.619.010
|% 3,24
|
|ISFIN
|3,53
|550.887.036
|% 5,69
|
|KRDMD
|2,52
|970.220.395
|% -3,08
|
|AFYON
|2,87
|556.619.010
|% 3,24
|
|YKBNK
|2,12
|378.527.283
|% -0,47
|
|ISFIN
|3,53
|550.887.036
|% 5,69
|
|ALBRK
|1,30
|148.453.815
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7941
|8,8382
|% 0,25
|
|Frank
|7,3123
|7,3563
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8939
|1,9034
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.564
|-5,40
|
|Tam
|2.581
|2.630
|-5,60
|
|Yarım
|1.259
|1.286
|-2,70
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,40
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,00
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