***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843660
BIST
16:3798.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -228,38
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:377,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:377,7441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:37393,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 393,46
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.022.175
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.473.120
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,33
|232.469.628
|% -7,11
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,53
|969.473.504
|% -2,69
|
|GARAN
|7,96
|678.274.663
|% -0,75
|
|HALKB
|5,36
|559.424.944
|% 3,28
|
|AFYON
|2,86
|555.474.346
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,56
|538.443.328
|% 6,59
|
|KRDMD
|2,53
|969.473.504
|% -2,69
|
|AFYON
|2,86
|555.474.346
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,11
|378.278.504
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,56
|538.443.328
|% 6,59
|
|ALBRK
|1,31
|147.918.068
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7941
|8,8382
|% 0,25
|
|Frank
|7,3108
|7,3549
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8939
|1,9034
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,60
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.565
|-3,90
|
|Tam
|2.582
|2.632
|-4,00
|
|Yarım
|1.260
|1.286
|-2,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,17
|30,17
|0,71
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