***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843665
BIST
17:1097.985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -413,56
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:107,1380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:107,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:10393,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 393,00
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.043.958
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.002.424
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.595.448
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.608.919
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|PAPIL
|13,92
|57.800.891
|% -6,58
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,51
|1.029.317.935
|% -3,46
|
|GARAN
|7,94
|717.270.430
|% -1,00
|
|ISFIN
|3,52
|587.996.814
|% 5,39
|
|HALKB
|5,36
|585.092.834
|% 3,28
|
|AFYON
|2,85
|577.245.448
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,51
|1.029.317.935
|% -3,46
|
|AFYON
|2,85
|577.245.448
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,11
|385.075.310
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,12
|187.721.916
|% 5,66
|
|ISFIN
|3,52
|587.996.814
|% 5,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8003
|8,8445
|% 0,32
|
|Frank
|7,2999
|7,3439
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8930
|1,9025
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,08
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.575
|6,40
|
|Tam
|2.593
|2.642
|6,60
|
|Yarım
|1.265
|1.292
|3,20
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,97
|29,97
|0,51
|
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