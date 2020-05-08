***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843666
BIST
17:0997.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -440,53
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:097,1391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0463
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:097,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:09393,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 393,00
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.595.448
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.026.391
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.001.397
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.608.714
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|KOZAA
|11,40
|199.685.227
|% -6,63
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,51
|1.024.653.545
|% -3,46
|
|GARAN
|7,95
|713.584.510
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,51
|586.021.105
|% 5,09
|
|HALKB
|5,36
|582.181.454
|% 3,28
|
|AFYON
|2,84
|575.032.323
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,51
|1.024.653.545
|% -3,46
|
|AFYON
|2,84
|575.032.323
|% 2,16
|
|YKBNK
|2,10
|384.406.015
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,13
|186.183.717
|% 6,60
|
|ISFIN
|3,51
|586.021.105
|% 5,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8006
|8,8448
|% 0,32
|
|Frank
|7,3010
|7,3450
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8930
|1,9025
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,69
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.574
|4,90
|
|Tam
|2.591
|2.641
|5,00
|
|Yarım
|1.264
|1.291
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|646
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|0,56
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