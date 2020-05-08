***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843668
BIST
17:0997.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -440,53
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:097,1380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:097,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:09393,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 393,00
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.056.734
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.595.615
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.002.424
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.608.919
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,51
|1.031.167.357
|% -3,46
|
|GARAN
|7,95
|723.335.188
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,52
|588.364.694
|% 5,39
|
|HALKB
|5,35
|587.298.656
|% 3,08
|
|AFYON
|2,86
|579.225.935
|% 2,88
|
|KRDMD
|2,51
|1.031.167.357
|% -3,46
|
|AFYON
|2,86
|579.225.935
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,11
|385.172.250
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,12
|192.013.201
|% 5,66
|
|ISFIN
|3,52
|588.364.694
|% 5,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8008
|8,8450
|% 0,32
|
|Frank
|7,3018
|7,3458
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8931
|1,9026
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.573
|4,10
|
|Tam
|2.590
|2.640
|4,20
|
|Yarım
|1.264
|1.290
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|645
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,85
|29,85
|0,39
|
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