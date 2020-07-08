***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 13:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856757
BIST
13:25119.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 302,06
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:256,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:257,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:25397,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,87
|Açılış
|: 397,84
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,01
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5743
|8,6173
|% -0,05
|
|Frank
|7,2589
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,94
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.596
|11,80
|
|Tam
|2.652
|2.663
|12,10
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,90
|
|Çeyrek
|644
|652
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,07
|