***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 13:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856758
BIST
13:26119.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 318,61
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:266,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:267,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:26397,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,87
|Açılış
|: 397,84
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,01
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.951.941
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.116.142
|% 10,00
|
|LKMNH
|8,73
|41.865.452
|% 9,95
|
|AKSA
|8,19
|114.588.869
|% 9,93
|
|VKFYO
|5,81
|9.664.583
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|6.702.595
|% -9,92
|
|SONME
|8,59
|15.998.718
|% -7,14
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|70.117.317
|% -6,02
|
|OZGYO
|2,56
|54.296.065
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,30
|1.602.002.709
|% 2,68
|
|SISE
|6,52
|1.151.625.307
|% 0,46
|
|PETKM
|4,39
|816.888.036
|% -0,68
|
|GARAN
|8,22
|799.826.014
|% -1,20
|
|TRKCM
|4,41
|723.322.628
|% 4,50
|
|EKGYO
|2,30
|1.602.002.709
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,91
|372.949.385
|% 1,60
|
|PETKM
|4,39
|816.888.036
|% -0,68
|
|SISE
|6,52
|1.151.625.307
|% 0,46
|
|TRKCM
|4,41
|723.322.628
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5735
|8,6165
|% -0,06
|
|Frank
|7,2572
|7,3009
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,95
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,60
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,70
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|