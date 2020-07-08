***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 13:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856759
BIST
13:25119.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 302,06
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:256,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:257,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:25397,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,87
|Açılış
|: 397,84
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,01
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.934.431
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.116.142
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.059.201
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.856.452
|% 9,95
|
|AKSA
|8,19
|114.408.124
|% 9,93
|
|SNPAM
|9,63
|6.691.520
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|15.919.898
|% -6,81
|
|FENER
|12,94
|69.807.711
|% -6,10
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|OZGYO
|2,57
|52.935.441
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.560.151.915
|% 3,12
|
|SISE
|6,54
|1.147.848.283
|% 0,77
|
|PETKM
|4,40
|813.322.726
|% -0,45
|
|GARAN
|8,23
|790.649.920
|% -1,08
|
|TRKCM
|4,40
|721.811.488
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,31
|1.560.151.915
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,91
|367.968.325
|% 1,60
|
|PETKM
|4,40
|813.322.726
|% -0,45
|
|SISE
|6,54
|1.147.848.283
|% 0,77
|
|TRKCM
|4,40
|721.811.488
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5743
|8,6173
|% -0,05
|
|Frank
|7,2589
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,26
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.595
|10,90
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,20
|
|Yarım
|1.288
|1.302
|5,50
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|