***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 13:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856763
BIST
13:36119.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 325,63
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:366,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:367,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:36398,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,15
|Açılış
|: 398,12
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,23
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.117.286
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|33.951.941
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.059.212
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|11.841.614
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|41.866.168
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|6.983.608
|% -9,92
|
|SONME
|8,68
|16.249.695
|% -6,16
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|13,03
|71.910.873
|% -5,44
|
|YAYLA
|3,16
|15.758.907
|% -4,53
|
|EKGYO
|2,31
|1.674.785.451
|% 3,12
|
|SISE
|6,53
|1.157.119.808
|% 0,62
|
|TRKCM
|4,40
|726.320.466
|% 4,27
|
|TKFEN
|18,45
|573.098.863
|% 2,44
|
|HALKB
|6,26
|483.003.313
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,31
|1.674.785.451
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|374.370.274
|% 2,13
|
|SISE
|6,53
|1.157.119.808
|% 0,62
|
|TRKCM
|4,40
|726.320.466
|% 4,27
|
|ODAS
|2,78
|364.046.164
|% -2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5729
|8,6159
|% -0,07
|
|Frank
|7,2587
|7,3025
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,94
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.596
|11,80
|
|Tam
|2.652
|2.663
|12,10
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,90
|
|Çeyrek
|644
|652
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,07
|