***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 13:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856777
BIST
13:43119.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 231,93
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:436,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:437,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:43398,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,16
|Açılış
|: 398,13
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,28
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.001.135
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.286
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.060.067
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.085.933
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|41.876.129
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,73
|7.538.134
|% -8,98
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|SONME
|8,70
|16.365.718
|% -5,95
|
|FENER
|13,00
|74.260.581
|% -5,66
|
|OZGYO
|2,57
|55.419.251
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.716.652.193
|% 3,12
|
|SISE
|6,53
|1.167.968.530
|% 0,62
|
|GARAN
|8,23
|821.349.671
|% -1,08
|
|PETKM
|4,39
|820.079.453
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,40
|729.140.785
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,31
|1.716.652.193
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,91
|374.934.415
|% 1,60
|
|PETKM
|4,39
|820.079.453
|% -0,68
|
|SISE
|6,53
|1.167.968.530
|% 0,62
|
|TRKCM
|4,40
|729.140.785
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5751
|8,6181
|% -0,04
|
|Frank
|7,2594
|7,3031
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,92
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,50
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,03
|