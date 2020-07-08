***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 13:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856779
BIST
13:43119.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 263,67
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:436,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:437,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:43398,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,16
|Açılış
|: 398,13
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,28
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.001.969
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.061.135
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.091.553
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|41.886.605
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,76
|7.689.325
|% -8,70
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|12,98
|74.869.224
|% -5,81
|
|MARTI
|1,42
|21.603.904
|% -5,33
|
|OZGYO
|2,57
|56.159.596
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,30
|1.728.093.504
|% 2,68
|
|SISE
|6,51
|1.174.361.351
|% 0,31
|
|GARAN
|8,21
|832.292.740
|% -1,32
|
|PETKM
|4,38
|830.053.000
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,38
|736.385.443
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.728.093.504
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,91
|375.592.344
|% 1,60
|
|PETKM
|4,38
|830.053.000
|% -0,90
|
|SISE
|6,51
|1.174.361.351
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,38
|736.385.443
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5778
|8,6208
|% -0,01
|
|Frank
|7,2597
|7,3034
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,95
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,60
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|5,70
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|