***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 14:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856822
BIST
14:02119.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 368,17
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:026,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:027,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:02397,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,01
|Açılış
|: 397,99
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.065.338
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.456
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.194.456
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.114.423
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,88
|8.309.505
|% -7,58
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|76.510.608
|% -5,88
|
|SONME
|8,75
|17.162.698
|% -5,41
|
|DOGUB
|3,14
|5.389.472
|% -4,56
|
|EKGYO
|2,30
|1.838.703.405
|% 2,68
|
|SISE
|6,49
|1.193.805.968
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|854.108.206
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|847.875.680
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,38
|744.214.140
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.838.703.405
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,92
|378.222.335
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|847.875.680
|% -0,68
|
|SISE
|6,49
|1.193.805.968
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,38
|744.214.140
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5791
|8,6221
|% 0,01
|
|Frank
|7,2632
|7,3069
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,05
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,40
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,80
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,02
|