***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 14:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856820
BIST
17:06119.290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,42
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:066,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:067,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7883
En Düşük
7,7149
17:06399,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,76
|Açılış
|: 399,74
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.584.444
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.450.553
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.803
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.101.481
|% -9,92
|
|SONME
|8,54
|19.839.835
|% -7,68
|
|FENER
|12,90
|94.395.449
|% -6,39
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|DOGUB
|3,09
|12.816.607
|% -6,08
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.260.182.819
|% -1,92
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,87
|455.143.030
|% -0,53
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6128
|8,6560
|% 0,40
|
|Frank
|7,2836
|7,3275
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|16,01
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|28,30
|
|Tam
|2.668
|2.680
|29,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|14,20
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,69
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|0,07
|