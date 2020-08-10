***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 18:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867326
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,2971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
18:058,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0580
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05478,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,49
|Açılış
|: 478,63
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|781,00
|8.056.846
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.826.806
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.650
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|293.506
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.268.565
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.147.844
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.377.848
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,02
|2.553.866.633
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,98
|1.691.335.447
|% 1,02
|
|GARAN
|6,56
|943.586.770
|% -0,30
|
|GUSGR
|5,57
|811.879.108
|% 1,64
|
|KARSN
|2,93
|610.232.661
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.691.335.447
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|610.232.661
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.021.568
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.712.597
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.721.141
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2900
|7,2971
|% 0,09
|
|Euro
|8,5759
|8,5906
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,5377
|9,5855
|% 0,54
|
|Frank
|7,9579
|8,0058
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9428
|1,9526
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.036
|0,56
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,91
|28,93
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|