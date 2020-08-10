***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 18:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867336
BIST
17:511.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 13,67
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:517,3117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:518,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0747
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:51479,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,93
|Açılış
|: 479,08
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:49
|QNBFL
|129,80
|35.428.306
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.065.362
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|288.752
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,02
|2.488.542.112
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,98
|1.562.838.177
|% 1,02
|
|GARAN
|6,60
|894.029.460
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,59
|797.482.674
|% 2,01
|
|KARSN
|2,93
|587.187.824
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.562.838.177
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|587.187.824
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,74
|482.507.411
|% 3,01
|
|TSKB
|1,08
|156.551.214
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|197.351.878
|% 1,48
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3072
|7,3116
|% 0,29
|
|Euro
|8,5994
|8,6082
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,5322
|9,5800
|% 0,48
|
|Frank
|7,9548
|8,0027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 0,20
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|7,23
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|29,16
|29,19
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,21
|
|B. Petrol
|44,96
|44,96
|0,56
|