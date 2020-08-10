***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 18:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867341
BIST
17:531.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:537,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:538,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0764
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:53479,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,01
|Açılış
|: 479,16
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:51
|QNBFL
|129,80
|35.441.416
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.351.848
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|288.752
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.485
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,00
|2.496.624.677
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,98
|1.575.345.144
|% 1,02
|
|GARAN
|6,59
|898.299.864
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,59
|798.970.608
|% 2,01
|
|KARSN
|2,93
|588.126.030
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.575.345.144
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|588.126.030
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,74
|484.270.294
|% 3,01
|
|TSKB
|1,08
|156.697.826
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|197.914.843
|% 1,48
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3062
|7,3116
|% 0,29
|
|Euro
|8,5998
|8,6079
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,5274
|9,5752
|% 0,43
|
|Frank
|7,9530
|8,0009
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 0,20
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|3,39
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|29,00
|29,03
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,19
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,55
|