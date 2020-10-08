***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2020 15:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879928
BIST
15:461.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:467,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0557
|Açılış
|: 42,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 41,9900
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:469,3393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0629
|Açılış
|: 13,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1700
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:466,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,08
|Açılış
|: 6,12
|
|Önceki Kapanış
|: 6,04
|
6,16
En Düşük
6,02
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DYOBY
|13,20
|249.525.889
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.903.946
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.319.805
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.012.832
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|642.083
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.487.026
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|1.049.217.929
|% 2,50
|
|SISE
|6,76
|961.828.631
|% 1,05
|
|ASELS
|18,17
|879.145.880
|% -2,10
|
|TUPRS
|81,90
|751.350.601
|% 2,06
|
|TKNSA
|9,33
|581.475.607
|% -4,21
|
|PETKM
|4,51
|1.049.217.929
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,14
|231.242.355
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,30
|230.328.611
|% 4,00
|
|YGYO
|1,16
|192.576.460
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,69
|272.413.830
|% 0,60
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9314
|7,9348
|% 0,67
|
|Euro
|9,3324
|9,3377
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,1942
|10,2453
|% 0,38
|
|Frank
|8,5910
|8,6428
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1056
|2,1162
|% 0,48
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,66
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,36
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,52
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,76
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,82
|42,82
|0,83
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, MGROS
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TUPRS, TKFEN
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 44 kaybederek (% -0.04 ) 1, 052
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, UZERB, IEYHO, BRKO, YAPRK, DENCM, USAK, PRZMA, DAGHL, SAYAS
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYH, TUCLK, TLMAN, ROYAL, EGCEY, TKURU, EGCYO, SNKRN, DIRIT