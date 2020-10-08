***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2020 15:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879931
BIST
15:451.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:457,9352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0534
|Açılış
|: 7,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:459,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0643
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:45483,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,91
|Açılış
|: 483,47
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:43
|DYOBY
|13,20
|249.280.725
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.275.919
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.008.844
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.902.409
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|636.581
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.439.862
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|1.047.735.609
|% 2,50
|
|SISE
|6,74
|957.643.971
|% 0,75
|
|ASELS
|18,21
|872.312.854
|% -1,89
|
|TUPRS
|82,10
|743.874.949
|% 2,31
|
|TKNSA
|9,26
|579.163.353
|% -4,93
|
|PETKM
|4,51
|1.047.735.609
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,14
|230.432.895
|% 5,56
|
|YGYO
|1,16
|192.256.392
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,69
|269.981.512
|% 0,60
|
|ZOREN
|2,74
|415.939.749
|% 1,11
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9318
|7,9339
|% 0,66
|
|Euro
|9,3315
|9,3399
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1852
|10,2362
|% 0,29
|
|Frank
|8,5862
|8,6380
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1044
|2,1149
|% 0,42
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,24
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|39,64
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|19,17
|
|Çeyrek
|771
|788
|9,59
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,81
|