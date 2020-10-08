***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2020 15:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879937
BIST
16:061.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:067,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9426
En Düşük
7,8628
16:069,3339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0575
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:06484,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,71
|Açılış
|: 484,25
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:06
|UTPYA
|18,37
|10.479.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.938.225
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.904.320
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.032.592
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.061.749
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.670.464
|% -9,92
|
|PETKM
|4,48
|1.094.892.152
|% 1,82
|
|SISE
|6,74
|986.985.395
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|903.610.073
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,95
|858.114.981
|% 2,12
|
|TKNSA
|9,29
|591.054.721
|% -4,62
|
|PETKM
|4,48
|1.094.892.152
|% 1,82
|
|IHLAS
|1,14
|241.713.148
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,28
|233.229.401
|% 2,40
|
|YGYO
|1,15
|194.940.082
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,69
|283.706.057
|% 0,60
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9370
|7,9426
|% 0,77
|
|Euro
|9,3263
|9,3339
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,2180
|10,2693
|% 0,62
|
|Frank
|8,6034
|8,6552
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1102
|2,1207
|% 0,69
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|44,63
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,59
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,79
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,92
|