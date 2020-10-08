***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2020 16:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879941
BIST
15:471.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:477,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:479,3393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:47483,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,98
|Açılış
|: 483,54
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DYOBY
|13,20
|249.580.920
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.411.655
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.903.946
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.012.832
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|642.083
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.489.413
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.055.835.424
|% 2,05
|
|SISE
|6,75
|966.941.023
|% 0,90
|
|ASELS
|18,17
|881.893.351
|% -2,10
|
|TUPRS
|81,90
|756.318.821
|% 2,06
|
|TKNSA
|9,27
|582.688.193
|% -4,83
|
|PETKM
|4,49
|1.055.835.424
|% 2,05
|
|IHLAS
|1,13
|231.329.192
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,29
|230.556.185
|% 3,20
|
|YGYO
|1,16
|192.835.224
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,69
|272.493.290
|% 0,60
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9335
|7,9375
|% 0,71
|
|Euro
|9,3329
|9,3393
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1970
|10,2481
|% 0,41
|
|Frank
|8,5933
|8,6451
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1060
|2,1165
|% 0,49
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,24
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|39,64
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|19,17
|
|Çeyrek
|771
|788
|9,59
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,81
|
Seans Raporu
15:47
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