***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 16:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886672
BIST
16:441.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:448,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1485
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5686
En Düşük
8,4044
16:4410,1878
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,2235
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1911
En Düşük
9,9273
16:44539,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 11,47
|Açılış
|: 539,02
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
539,76
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MARKA
|4,62
|26.117.008
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.097.414
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.803.187
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,47
|1.424.466.747
|% 4,52
|
|GARAN
|6,96
|1.407.246.973
|% 0,00
|
|TSKB
|2,19
|668.774.317
|% 3,30
|
|SISE
|6,56
|641.438.045
|% -1,06
|
|FENER
|36,02
|543.738.048
|% 4,83
|
|KRDMD
|3,47
|1.424.466.747
|% 4,52
|
|TSKB
|2,19
|668.774.317
|% 3,30
|
|SKBNK
|1,85
|436.417.733
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,79
|379.933.424
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,31
|490.134.675
|% 0,43
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5607
|8,5645
|% 1,76
|
|Euro
|10,1772
|10,1878
|% 2,24
|
|Sterlin
|11,2157
|11,2719
|% 1,69
|
|Frank
|9,4849
|9,5420
|% 2,35
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 1,78
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,31
|
|Altın Gr.
|538
|539
|10,96
|
|Cumhuriyet
|3.560
|3.614
|88,00
|
|Tam
|3.546
|3.635
|89,44
|
|Yarım
|1.714
|1.758
|43,26
|
|Çeyrek
|860
|879
|21,63
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|
|B. Petrol
|39,87
|39,87
|-1,06
|