***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 16:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu - Ekim 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886677
BIST
16:521.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:528,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1497
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5687
En Düşük
8,4044
16:5210,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,2240
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1911
En Düşük
9,9273
16:52539,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 12,26
|Açılış
|: 539,81
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,05
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MARKA
|4,62
|26.152.531
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.104.102
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.839.226
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,46
|1.438.887.304
|% 4,22
|
|GARAN
|6,96
|1.413.470.525
|% 0,00
|
|TSKB
|2,21
|776.049.590
|% 4,25
|
|SISE
|6,55
|650.583.978
|% -1,21
|
|FENER
|35,92
|548.930.806
|% 4,54
|
|KRDMD
|3,46
|1.438.887.304
|% 4,22
|
|TSKB
|2,21
|776.049.590
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,88
|456.697.216
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,32
|501.653.497
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,80
|380.528.949
|% 1,12
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5643
|8,5657
|% 1,78
|
|Euro
|10,1798
|10,1883
|% 2,25
|
|Sterlin
|11,2203
|11,2766
|% 1,73
|
|Frank
|9,4907
|9,5479
|% 2,42
|
|Riyal
|2,2771
|2,2885
|% 1,79
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,26
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.553
|3.644
|98,17
|
|Yarım
|1.717
|1.763
|47,48
|
|Çeyrek
|861
|881
|23,74
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|
Seans Raporu
16:52
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