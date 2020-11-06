***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 17:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886681
BIST
16:511.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:518,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1550
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5710
En Düşük
8,4044
16:5110,1921
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,2278
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1921
En Düşük
9,9273
16:51539,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 12,26
|Açılış
|: 539,81
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,05
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MARKA
|4,62
|26.179.096
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.104.102
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.841.010
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,47
|1.443.534.911
|% 4,52
|
|GARAN
|6,96
|1.413.877.364
|% 0,00
|
|TSKB
|2,22
|794.382.570
|% 4,72
|
|SISE
|6,56
|651.064.964
|% -1,06
|
|FENER
|35,94
|549.506.822
|% 4,60
|
|KRDMD
|3,47
|1.443.534.911
|% 4,52
|
|TSKB
|2,22
|794.382.570
|% 4,72
|
|SKBNK
|1,88
|461.204.595
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,31
|501.658.387
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,79
|380.541.894
|% 0,56
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5651
|8,5704
|% 1,83
|
|Euro
|10,1808
|10,1908
|% 2,27
|
|Sterlin
|11,2236
|11,2799
|% 1,76
|
|Frank
|9,4906
|9,5478
|% 2,42
|
|Riyal
|2,2774
|2,2888
|% 1,81
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,21
|
|Altın Gr.
|539
|539
|11,47
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.548
|3.639
|92,93
|
|Yarım
|1.715
|1.760
|44,95
|
|Çeyrek
|860
|880
|22,48
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,19
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|-0,80
|