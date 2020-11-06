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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.11.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Portföy dağılım raporu - Ekim 2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886683


BIST



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BIST En Aktif Hisseler16:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 4,62 26.179.096 % 10,00  
BRKO 1,43 5.473.483 % 10,00  
TKURU 267,50 5.104.102 % 9,99  
KSTUR 174,00 1.263.975 % 9,99  
MERKO 13,02 327.841.010 % 9,97  
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16:51 Alış Satış %  
Dolar 8,5664 8,5710 % 1,84  
Euro 10,1819 10,1921 % 2,29  
Sterlin 11,2236 11,2799 % 1,76  
Frank 9,4906 9,5478 % 2,42  
Riyal 2,2774 2,2888 % 1,81  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 9,21  
Altın Gr. 539 539 11,47  
Cumhuriyet 3.563 3.617 91,00  
Tam 3.548 3.639 92,93  
Yarım 1.715 1.760 44,95  
Çeyrek 860 880 22,48  
Gümüş.Ons 25,63 25,67 0,27  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,19  
B. Petrol 40,13 40,13 -0,80  
Seans Raporu 16:51
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