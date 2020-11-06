***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 17:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886691
BIST
16:561.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:568,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1570
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5730
En Düşük
8,4044
16:5610,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,2244
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1911
En Düşük
9,9273
16:56539,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 12,03
|Açılış
|: 539,58
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,05
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MARKA
|4,62
|26.185.892
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.111.057
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.860.579
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,45
|1.450.039.653
|% 3,92
|
|GARAN
|6,97
|1.428.781.392
|% 0,14
|
|TSKB
|2,26
|902.196.424
|% 6,60
|
|SISE
|6,56
|654.484.143
|% -1,06
|
|FENER
|35,86
|552.074.318
|% 4,37
|
|KRDMD
|3,45
|1.450.039.653
|% 3,92
|
|TSKB
|2,26
|902.196.424
|% 6,60
|
|SKBNK
|1,86
|502.533.386
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,80
|411.049.754
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,32
|526.454.150
|% 0,87
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5705
|8,5730
|% 1,87
|
|Euro
|10,1782
|10,1887
|% 2,25
|
|Sterlin
|11,2240
|11,2802
|% 1,77
|
|Frank
|9,4903
|9,5475
|% 2,41
|
|Riyal
|2,2772
|2,2886
|% 1,80
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,26
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.553
|3.644
|98,17
|
|Yarım
|1.717
|1.763
|47,48
|
|Çeyrek
|861
|881
|23,74
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|