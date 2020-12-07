***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 19:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891911
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
18:057,8112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
18:059,4672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
18:05466,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,54
|Açılış
|: 466,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
469,99
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRVGD
|10,89
|383.622
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|2.001.669
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|1.156.902.066
|% 9,99
|
|ATEKS
|29,50
|34.379.940
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|40.618.920
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|232.637
|% -10,00
|
|RYSAS
|9,06
|104.651.238
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,50
|26.459.508
|% -9,70
|
|GLBMD
|5,70
|7.643.436
|% -8,51
|
|DYOBY
|12,09
|138.653.576
|% -8,06
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|TUPRS
|96,65
|1.778.363.125
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|GARAN
|8,91
|1.462.088.527
|% -2,20
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|TSKB
|1,81
|846.713.973
|% -6,22
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,03
|752.278.728
|% -4,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8093
|7,8112
|% -0,02
|
|Euro
|9,4607
|9,4672
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4184
|10,4706
|% -0,47
|
|Frank
|8,7321
|8,7847
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0747
|2,0851
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|25,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,06
|
|B. Petrol
|48,68
|48,68
|-0,57
|