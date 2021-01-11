***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 17:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Aralık 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900435
BIST
17:071.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,94
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:077,5246
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1514
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5246
En Düşük
7,3310
17:079,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1111
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:07443,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,53
|Açılış
|: 443,65
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KONYA
|1.324,40
|97.601.505
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|99.091.906
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|235.700.616
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.920.892
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.190.522
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,90
|3.152.443.149
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,50
|1.743.675.255
|% -1,57
|
|GARAN
|10,42
|1.113.286.123
|% -3,16
|
|SKBNK
|1,62
|1.094.528.831
|% 0,62
|
|TCELL
|16,88
|994.476.502
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,50
|1.743.675.255
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,62
|1.094.528.831
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,68
|577.124.081
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,36
|231.177.347
|% -2,86
|
|KARSN
|3,67
|598.372.044
|% 2,23
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5121
|7,5162
|% 1,94
|
|Euro
|9,1219
|9,1300
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,0984
|10,1491
|% 1,28
|
|Frank
|8,3990
|8,4496
|% 1,25
|
|Riyal
|1,9971
|2,0071
|% 1,92
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:16BRSAN
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 609, 912 adet işlem
-
17:15TDGYO
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 284 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 98 kaybederek (% -0.88 ) 1, 679
-
17:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, OZGYO
-
17:14TDGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 377, 044 adet işlem