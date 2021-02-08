***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 21:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ocak 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908423
BIST
10:051.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.540
En Düşük
1.536
10:057,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:058,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5617
En Düşük
8,5143
10:05419,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,76
|Açılış
|: 419,21
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:05
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|839.968
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.303.740
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,25
|2.087.523
|% -5,41
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|VERTU
|25,00
|1.203.150
|% -3,77
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|ODAS
|4,31
|7.692.242
|% 0,23
|
|ALMAD
|3,63
|6.959.022
|% 9,67
|
|IHLGM
|1,49
|2.987.472
|% 0,68
|
|INVEO
|143,40
|2.901.842
|% 2,58
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,49
|2.987.472
|% 0,68
|
|ALMAD
|3,63
|6.959.022
|% 9,67
|
|ODAS
|4,31
|7.692.242
|% 0,23
|
|PEKGY
|2,46
|737.078
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0755
|7,0817
|% 0,12
|
|Euro
|8,5528
|8,5587
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7260
|9,7748
|% 0,31
|
|Frank
|7,8689
|7,9163
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8822
|1,8917
|% 0,06
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|9,88
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,01
|
|B. Petrol
|61,18
|61,18
|0,48
|