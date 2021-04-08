***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Mart 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925489
BIST
17:191.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:198,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0068
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:199,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:19460,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,44
|Açılış
|: 460,75
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:16
|SAMAT
|6,82
|42.129.179
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.774.088
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|238.576
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.013.401
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.613.972
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.035.598
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,52
|35.677.726
|% -9,59
|
|BJKAS
|10,17
|785.717.859
|% 9,95
|
|GARAN
|6,82
|602.543.240
|% -0,29
|
|SISE
|7,44
|566.212.813
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,33
|561.946.302
|% 2,46
|
|THYAO
|12,56
|548.324.198
|% -2,26
|
|DOHOL
|3,33
|561.946.302
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|259.123.374
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|233.608.459
|% -0,45
|
|TSKB
|1,42
|130.477.876
|% 0,71
|
|YYAPI
|1,93
|170.754.749
|% 3,21
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1519
|8,1560
|% 0,12
|
|Euro
|9,7130
|9,7271
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,1837
|11,2398
|% 0,19
|
|Frank
|8,7774
|8,8303
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% 0,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,47
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
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