***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mart 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925438
BIST
13:381.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,77
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
13:388,1422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
13:389,6918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0249
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
13:38457,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,90
|Açılış
|: 457,35
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler13:36
|TUREX
|14,52
|227.441
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.654.103
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.934.164
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|427.790
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.157.931
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|516.299
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.227.677
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.191.238
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,15
|12.149.659
|% -7,30
|
|ADESE
|3,02
|131.791.878
|% -7,08
|
|EREGL
|16,25
|648.910.543
|% 2,59
|
|BJKAS
|10,90
|565.940.327
|% 7,18
|
|KRDMD
|7,47
|505.755.499
|% 0,54
|
|JANTS
|852,50
|417.742.884
|% 0,29
|
|GARAN
|6,72
|316.391.128
|% -0,59
|
|TSKB
|1,38
|139.441.112
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,91
|177.911.636
|% -1,04
|
|DOHOL
|3,27
|297.194.745
|% -2,68
|
|ITTFH
|2,86
|241.849.333
|% 8,33
|
|YKBNK
|2,14
|158.918.984
|% -1,83
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1430
|8,1491
|% 0,20
|
|Euro
|9,6896
|9,6982
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,1347
|11,1906
|% -0,06
|
|Frank
|8,7589
|8,8116
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1659
|2,1768
|% 0,15
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,22
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|-0,01
|