***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mart 2021
13:421.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
13:428,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
13:429,6951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0216
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
13:42457,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,05
|Açılış
|: 457,21
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TUREX
|14,52
|227.441
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.654.103
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.937.701
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|429.143
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.165.889
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|516.299
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.227.677
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.391.850
|% -9,95
|
|ADESE
|3,00
|134.076.730
|% -7,69
|
|KRTEK
|17,15
|12.196.973
|% -7,30
|
|EREGL
|16,25
|652.666.311
|% 2,59
|
|BJKAS
|10,94
|568.056.235
|% 7,57
|
|KRDMD
|7,42
|525.530.803
|% -0,13
|
|JANTS
|855,10
|418.891.539
|% 0,60
|
|GARAN
|6,73
|317.376.731
|% -0,44
|
|TSKB
|1,37
|141.246.987
|% -2,84
|
|EKGYO
|1,90
|178.321.366
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,25
|300.352.835
|% -3,27
|
|ITTFH
|2,85
|241.955.801
|% 7,95
|
|YKBNK
|2,14
|159.174.926
|% -1,83
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1449
|8,1493
|% 0,21
|
|Euro
|9,6872
|9,6951
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,1359
|11,1917
|% -0,05
|
|Frank
|8,7626
|8,8154
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1659
|2,1768
|% 0,15
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-10,64
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|0,00
|