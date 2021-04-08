***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mart 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925456
BIST
13:471.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,67
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
13:478,1532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
13:479,6958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0209
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
13:47456,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,32
|Açılış
|: 456,93
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler13:47
|TUREX
|14,52
|230.578
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.654.103
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|435.617
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|41.958.231
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.413.842
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|516.299
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.227.677
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.620.017
|% -9,95
|
|ADESE
|3,01
|135.545.467
|% -7,38
|
|KRTEK
|17,20
|12.213.717
|% -7,03
|
|EREGL
|16,24
|657.202.567
|% 2,53
|
|BJKAS
|10,91
|572.047.206
|% 7,28
|
|KRDMD
|7,42
|531.908.819
|% -0,13
|
|JANTS
|854,70
|422.049.496
|% 0,55
|
|GARAN
|6,72
|318.794.391
|% -0,59
|
|TSKB
|1,37
|141.527.862
|% -2,84
|
|EKGYO
|1,91
|179.885.376
|% -1,04
|
|DOHOL
|3,26
|300.543.605
|% -2,98
|
|ITTFH
|2,85
|242.492.549
|% 7,95
|
|YKBNK
|2,15
|162.741.676
|% -1,38
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1470
|8,1532
|% 0,25
|
|Euro
|9,6870
|9,6958
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,1385
|11,1943
|% -0,02
|
|Frank
|8,7586
|8,8113
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1647
|2,1755
|% 0,09
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-10,18
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|-0,04
|