***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mart 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925469
BIST
13:501.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,18
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
13:508,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
13:509,6980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0187
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
13:50457,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,06
|Açılış
|: 457,22
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler13:50
|TUREX
|14,52
|230.737
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.654.103
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|436.929
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|41.963.223
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.420.166
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|516.299
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.227.677
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.622.427
|% -9,95
|
|ADESE
|3,00
|137.742.826
|% -7,69
|
|KRTEK
|17,20
|12.290.755
|% -7,03
|
|EREGL
|16,24
|658.162.314
|% 2,53
|
|BJKAS
|10,92
|572.916.876
|% 7,37
|
|KRDMD
|7,42
|532.388.423
|% -0,13
|
|JANTS
|852,20
|424.347.889
|% 0,26
|
|GARAN
|6,73
|320.254.130
|% -0,44
|
|TSKB
|1,38
|141.644.881
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,91
|180.246.463
|% -1,04
|
|DOHOL
|3,26
|300.696.827
|% -2,98
|
|ITTFH
|2,85
|242.621.343
|% 7,95
|
|YKBNK
|2,15
|162.789.032
|% -1,38
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1468
|8,1519
|% 0,24
|
|Euro
|9,6886
|9,6980
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,1419
|11,1978
|% 0,01
|
|Frank
|8,7619
|8,8147
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1658
|2,1766
|% 0,14
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,89
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,14
|