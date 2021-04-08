***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mart 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925487
BIST
13:581.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,38
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
13:588,1472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
13:589,6929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
13:58457,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,73
|Açılış
|: 457,52
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler13:58
|TUREX
|14,52
|234.295
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.654.103
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.974.993
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|440.494
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.437.663
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.227.677
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.644.122
|% -9,95
|
|ISBIR
|7.733,50
|2.585.348
|% -9,02
|
|ADESE
|3,01
|139.536.304
|% -7,38
|
|EREGL
|16,22
|660.357.517
|% 2,40
|
|BJKAS
|10,88
|575.828.979
|% 6,98
|
|KRDMD
|7,41
|544.459.511
|% -0,27
|
|JANTS
|851,00
|426.401.106
|% 0,12
|
|GARAN
|6,73
|321.824.947
|% -0,44
|
|TSKB
|1,37
|162.167.353
|% -2,84
|
|EKGYO
|1,90
|180.865.976
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,26
|301.376.654
|% -2,98
|
|ITTFH
|2,85
|242.917.627
|% 7,95
|
|YKBNK
|2,15
|166.588.058
|% -1,38
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1400
|8,1472
|% 0,18
|
|Euro
|9,6849
|9,6929
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,1461
|11,2020
|% 0,04
|
|Frank
|8,7649
|8,8177
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1660
|2,1769
|% 0,15
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,24
|63,24
|0,04
|