***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 17:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935833
BIST
16:461.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,84
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:468,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:4610,0514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:46489,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,37
|Açılış
|: 489,16
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:46
|INVEO
|132,00
|106.560.033
|% 10,00
|
|DOCO
|800,80
|126.998.057
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|19.190.867
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.542.835
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.965.424
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,16
|58.790.337
|% -6,10
|
|DEVA
|29,64
|107.267.612
|% -5,90
|
|GARAN
|7,77
|1.218.110.230
|% 0,65
|
|PETKM
|6,61
|973.973.856
|% 1,23
|
|THYAO
|13,20
|822.530.348
|% 1,62
|
|KOZAL
|130,30
|761.568.428
|% 0,85
|
|KRDMD
|8,65
|729.825.221
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,14
|357.640.791
|% 0,47
|
|GARAN
|7,77
|1.218.110.230
|% 0,65
|
|PETKM
|6,61
|973.973.856
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,88
|212.701.867
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,08
|281.137.442
|% 3,01
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2569
|8,2596
|% 0,31
|
|Euro
|10,0443
|10,0514
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,6354
|11,6937
|% 1,34
|
|Frank
|9,1421
|9,1971
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1962
|2,2072
|% 0,33
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|9,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|0,35
|