***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 17:08
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935849
BIST
17:041.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,70
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
17:048,2564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:0410,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:04488,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,38
|Açılış
|: 488,17
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:04
|INVEO
|132,00
|106.628.541
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|21.026.812
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.543.430
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.705.743
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.108.485
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|JANTS
|77,30
|151.677.646
|% -6,42
|
|DEVA
|29,62
|110.076.957
|% -5,97
|
|GARAN
|7,81
|1.293.023.610
|% 1,17
|
|PETKM
|6,63
|1.006.590.227
|% 1,53
|
|THYAO
|13,21
|838.259.079
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,72
|792.946.492
|% 2,83
|
|KOZAL
|129,80
|778.132.376
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,14
|407.310.299
|% 0,47
|
|GARAN
|7,81
|1.293.023.610
|% 1,17
|
|PETKM
|6,63
|1.006.590.227
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,88
|231.666.812
|% 2,17
|
|ODAS
|2,52
|233.891.513
|% 2,86
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2518
|8,2558
|% 0,26
|
|Euro
|10,0495
|10,0554
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6147
|11,6729
|% 1,16
|
|Frank
|9,1353
|9,1903
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1950
|2,2060
|% 0,28
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|7,77
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,03
|
Seans Raporu
17:04
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17:18IZTAR
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