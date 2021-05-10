***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 17:08
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935852
BIST
17:041.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,70
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
17:048,2570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:0410,0649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0381
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:04488,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,34
|Açılış
|: 488,17
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:04
|INVEO
|132,00
|106.635.273
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|21.121.519
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.544.955
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.721.267
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.109.339
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,60
|110.325.856
|% -6,03
|
|PEKGY
|1,30
|54.884.966
|% -5,80
|
|GARAN
|7,82
|1.330.489.027
|% 1,30
|
|PETKM
|6,63
|1.019.311.965
|% 1,53
|
|THYAO
|13,21
|838.729.912
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,69
|807.869.829
|% 2,48
|
|KOZAL
|130,00
|778.939.601
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,16
|431.831.066
|% 1,41
|
|GARAN
|7,82
|1.330.489.027
|% 1,30
|
|PETKM
|6,63
|1.019.311.965
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,87
|232.159.305
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,69
|807.869.829
|% 2,48
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2535
|8,2570
|% 0,28
|
|Euro
|10,0487
|10,0649
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,6151
|11,6734
|% 1,17
|
|Frank
|9,1338
|9,1888
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1950
|2,2060
|% 0,28
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|8,80
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|-0,06
|