***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 17:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935861
BIST
17:221.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 20,64
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:228,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:2210,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0264
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:22489,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,33
|Açılış
|: 489,12
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:22
|INVEO
|132,00
|106.673.025
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.553.373
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.789.331
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.626.684
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.212.053
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,66
|113.581.329
|% -5,84
|
|BIOEN
|17,01
|126.597.247
|% -5,60
|
|GARAN
|7,84
|1.517.446.015
|% 1,55
|
|PETKM
|6,62
|1.031.767.876
|% 1,38
|
|THYAO
|13,20
|852.344.410
|% 1,62
|
|KRDMD
|8,72
|829.647.004
|% 2,83
|
|KOZAL
|130,10
|787.365.316
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,16
|437.767.942
|% 1,41
|
|GARAN
|7,84
|1.517.446.015
|% 1,55
|
|PETKM
|6,62
|1.031.767.876
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,89
|255.774.362
|% 2,72
|
|KRDMD
|8,72
|829.647.004
|% 2,83
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2543
|8,2583
|% 0,30
|
|Euro
|10,0441
|10,0532
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,6349
|11,6933
|% 1,34
|
|Frank
|9,1437
|9,1988
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1944
|2,2055
|% 0,25
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|