***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 17:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935871
BIST
17:081.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 19,33
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
17:088,2576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:0810,0527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:08487,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,20
|Açılış
|: 487,99
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:06
|INVEO
|132,00
|106.635.273
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|21.121.519
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.544.955
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.721.267
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.109.339
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,60
|110.325.856
|% -6,03
|
|PEKGY
|1,30
|54.884.966
|% -5,80
|
|GARAN
|7,82
|1.330.489.027
|% 1,30
|
|PETKM
|6,63
|1.019.311.965
|% 1,53
|
|THYAO
|13,21
|838.729.912
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,69
|807.869.829
|% 2,48
|
|KOZAL
|130,00
|778.939.601
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,16
|431.831.066
|% 1,41
|
|GARAN
|7,82
|1.330.489.027
|% 1,30
|
|PETKM
|6,63
|1.019.311.965
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,87
|232.159.305
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,69
|807.869.829
|% 2,48
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2538
|8,2581
|% 0,29
|
|Euro
|10,0491
|10,0533
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,6175
|11,6757
|% 1,19
|
|Frank
|9,1358
|9,1909
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1951
|2,2061
|% 0,28
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,99
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,03
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|-0,25
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20AKENR
Yüzde 5.41 oranında artışla 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 186, 974 adet işlem
-
17:19ERBOS
Yüzde 7.99 oranında artışla 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 655 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 21 artarak (% 1.54 ) 1, 533
-
17:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM
-
17:18XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 14, 748.00 milyon TL de