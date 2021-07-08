***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 16:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948774
BIST
16:501.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,57
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.374
16:508,6847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
16:5010,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0697
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:50505,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 505,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:50
|TUREX
|11,57
|11.574.894
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|31.137.270
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.027.724
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.159.737
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.874.551
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|653.259.005
|% -1,60
|
|THYAO
|13,70
|630.560.774
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,07
|470.172.755
|% -1,12
|
|PETKM
|5,33
|399.803.299
|% -0,56
|
|BIOEN
|28,28
|287.675.900
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,25
|273.755.333
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,88
|216.715.306
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|653.259.005
|% -1,60
|
|PETKM
|5,33
|399.803.299
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,07
|470.172.755
|% -1,12
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6814
|8,6847
|% -0,01
|
|Euro
|10,3139
|10,3202
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9248
|11,9846
|% -0,23
|
|Frank
|9,4501
|9,5071
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3080
|2,3196
|% -0,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|5,30
|
|Altın Gr.
|506
|506
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|5,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|12,20
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,90
|
|Çeyrek
|808
|827
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|-0,67
|
Seans Raporu
16:50
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