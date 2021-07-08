***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 17:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948871
BIST
16:571.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -17,50
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
16:578,6833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
16:5710,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0759
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:57505,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 505,26
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:57
|TUREX
|11,57
|11.584.301
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|33.062.255
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.323.455
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.378.449
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.874.551
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|THYAO
|13,72
|638.441.103
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|216.813.661
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6775
|8,6833
|% -0,02
|
|Euro
|10,3097
|10,3264
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,9336
|11,9935
|% -0,15
|
|Frank
|9,4525
|9,5094
|% 1,16
|
|Riyal
|2,3090
|2,3205
|% 0,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,08
|
|Altın Gr.
|506
|506
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|5,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|12,79
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|6,19
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,09
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,88
|72,88
|-0,55
|