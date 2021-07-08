***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 17:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948906
BIST
17:341.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,53
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:348,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:3410,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0730
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:34504,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,52
|Açılış
|: 504,42
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:32
|TUREX
|11,57
|11.656.810
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.795.824
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.164.151
|% 9,85
|
|PINSU
|7,69
|12.753.462
|% 9,39
|
|DERHL
|4,51
|23.584.379
|% 9,20
|
|SNGYO
|4,23
|14.683.832
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.106.351
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.404.966
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.746.794
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.018.299
|% -9,90
|
|GARAN
|8,58
|748.770.674
|% -1,72
|
|THYAO
|13,68
|679.299.399
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,09
|514.588.170
|% -0,84
|
|PETKM
|5,34
|427.436.230
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,26
|376.936.278
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|376.936.278
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|230.835.012
|% -1,05
|
|GARAN
|8,58
|748.770.674
|% -1,72
|
|PETKM
|5,34
|427.436.230
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,09
|514.588.170
|% -0,84
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6834
|8,6881
|% 0,03
|
|Euro
|10,2934
|10,3235
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9215
|11,9813
|% -0,25
|
|Frank
|9,4553
|9,5122
|% 1,19
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,05
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,63
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|
Seans Raporu
17:32
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17:42KFEIN
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17:41XU100
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17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 75 kaybederek (% -1.20 ) 1, 215
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17:36
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