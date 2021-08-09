***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955973
BIST
16:431.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:438,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:4310,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0174
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:43483,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,19
|Açılış
|: 483,33
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:43
|BRYAT
|346,60
|100.260.064
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.525.511
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.834.699
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.533.144
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.497.635
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|97.967.618
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.958.663
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,78
|49.183.762
|% -8,85
|
|DAGHL
|15,67
|27.772.304
|% -8,09
|
|DNISI
|12,18
|16.851.993
|% -7,38
|
|GARAN
|9,17
|1.118.304.580
|% -0,65
|
|SISE
|8,23
|1.049.098.717
|% 2,88
|
|KRDMD
|7,98
|666.626.370
|% -0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.834.699
|% 10,00
|
|THYAO
|12,89
|550.437.346
|% 0,47
|
|ZRGYO
|1,59
|400.638.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|465.628.910
|% -0,40
|
|SISE
|8,23
|1.049.098.717
|% 2,88
|
|GARAN
|9,17
|1.118.304.580
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,98
|666.626.370
|% -0,25
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6390
|8,6407
|% 0,29
|
|Euro
|10,1625
|10,1721
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9383
|11,9981
|% 0,19
|
|Frank
|9,3771
|9,4336
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2950
|2,3065
|% 0,19
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-21,68
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|-32,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-29,45
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-14,25
|
|Çeyrek
|776
|793
|-7,13
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|-0,13
|
|B. Petrol
|68,93
|68,93
|-1,77
|