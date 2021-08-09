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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.08.2021 15:26



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955973


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BIST En Aktif Hisseler16:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 346,60 100.260.064 % 10,00  
KAPLM 25,30 17.525.511 % 10,00  
GENIL 14,30 573.834.699 % 10,00  
SELGD 5,61 19.533.144 % 10,00  
SANKO 11,35 17.497.635 % 9,98  
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16:43 Alış Satış %  
Dolar 8,6390 8,6407 % 0,29  
Euro 10,1625 10,1721 % 0,17  
Sterlin 11,9383 11,9981 % 0,19  
Frank 9,3771 9,4336 % -0,01  
Riyal 2,2950 2,3065 % 0,19  
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16:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.742 -21,68  
Altın Gr. 484 484 -4,60  
Cumhuriyet 3.213 3.261 -32,00  
Tam 3.199 3.280 -29,45  
Yarım 1.546 1.587 -14,25  
Çeyrek 776 793 -7,13  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,47  
Gümüş Gr. 6,60 6,62 -0,13  
B. Petrol 68,93 68,93 -1,77  
Seans Raporu 16:43
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