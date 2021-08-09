***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955979
BIST
15:201.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:208,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:2010,1746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0199
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:20484,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,65
|Açılış
|: 484,88
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:20
|GENIL
|14,30
|573.231.468
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.377.620
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|9.019.069
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.264.609
|% 9,93
|
|FADE
|10,98
|90.205.322
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.906.693
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,73
|45.266.165
|% -9,32
|
|DAGHL
|15,78
|25.849.824
|% -7,45
|
|DNISI
|12,19
|16.005.342
|% -7,30
|
|SISE
|8,26
|973.030.150
|% 3,25
|
|GARAN
|9,19
|951.185.799
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,03
|582.857.903
|% 0,37
|
|GENIL
|14,30
|573.231.468
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|470.633.687
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,59
|400.054.459
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|430.637.613
|% 0,00
|
|SISE
|8,26
|973.030.150
|% 3,25
|
|GARAN
|9,19
|951.185.799
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,03
|582.857.903
|% 0,37
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6334
|8,6406
|% 0,29
|
|Euro
|10,1685
|10,1746
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9559
|12,0158
|% 0,34
|
|Frank
|9,3875
|9,4441
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2977
|2,3093
|% 0,31
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,83
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-22,30
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-10,79
|
|Çeyrek
|777
|795
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:30IDGYO
Yüzde 4.16 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 363, 748 adet işlem
-
15:29AKCNS
Yüzde 9.03 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 410, 313 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAA, SASA
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.07 ) 1, 267
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SELGD, SNKRN, EDATA, EMNIS, SANKO, RODRG, GENIL, TGSAS