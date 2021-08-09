***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955982
BIST
17:331.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:338,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:3310,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0333
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:33483,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,17
|Açılış
|: 483,36
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:31
|KAPLM
|25,30
|17.715.869
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.918.612
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.547.567
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.909.592
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.295
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.522.471
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|58.287.160
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|1.972.449
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,57
|30.197.811
|% -8,68
|
|DOBUR
|15,89
|1.094.016
|% -7,78
|
|GARAN
|9,15
|1.285.535.167
|% -0,87
|
|SISE
|8,18
|1.166.175.150
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,96
|719.053.087
|% -0,50
|
|THYAO
|12,84
|607.792.544
|% 0,08
|
|GENIL
|14,30
|573.918.612
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.960.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|555.865.459
|% -0,81
|
|SISE
|8,18
|1.166.175.150
|% 2,25
|
|GARAN
|9,15
|1.285.535.167
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,86
|180.798.157
|% 2,20
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6410
|8,6452
|% 0,34
|
|Euro
|10,1353
|10,1868
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9351
|11,9949
|% 0,16
|
|Frank
|9,3715
|9,4279
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2960
|2,3075
|% 0,23
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-24,52
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,69
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-2,44
|