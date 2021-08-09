***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Temmuz - 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955984
BIST
18:001.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:008,6547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0010,1819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0272
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:00481,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -6,77
|Açılış
|: 481,26
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:58
|GENIL
|14,30
|574.899.363
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.763.686
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.548.858
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.018.424
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|37.986.466
|% 9,99
|
|FADE
|10,98
|98.844.942
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|59.796.528
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|1.995.307
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,51
|30.910.557
|% -9,03
|
|DOBUR
|15,86
|1.199.259
|% -7,95
|
|GARAN
|9,11
|1.356.524.199
|% -1,30
|
|SISE
|8,19
|1.208.657.233
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,97
|747.996.471
|% -0,38
|
|THYAO
|12,80
|676.508.840
|% -0,23
|
|YKBNK
|2,46
|596.776.624
|% -0,40
|
|ZRGYO
|1,59
|401.889.343
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|596.776.624
|% -0,40
|
|SISE
|8,19
|1.208.657.233
|% 2,37
|
|GARAN
|9,11
|1.356.524.199
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,85
|187.698.224
|% 1,65
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6521
|8,6557
|% 0,47
|
|Euro
|10,1731
|10,1883
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,9467
|12,0066
|% 0,26
|
|Frank
|9,3783
|9,4348
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3003
|2,3118
|% 0,42
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-35,88
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-6,36
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,19
|
|B. Petrol
|68,33
|68,33
|-2,37
|
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